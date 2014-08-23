Первые четвертьфиналисты определились 23 августа в Кубке Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Первые четвертьфиналисты определились 23 августа в футбольном Кубке Беларуси. Сильнейшие отечественные клубы, занятые баталиями на евроарене, свои матчи 1/8 пока отложили. Остальные вступили в борьбу за путевки в четвертьфинал.

Любопытным выглядело противостояние двух обитателей Первой лиги: «Гранит» гостил у «Ислочи». Микашевичский клуб, лидер второго белорусского дивизиона, вопреки ожиданиям, разобрался с перволиговым середняком отнюдь не легко. «Гранит» смотрелся в матче предпочтительнее, однако открыли счет в поединке хозяева. Незадолго до конца первого тайма «Ислочь» получила право на пенальти, которые реализовал Виталий Шепетовский.

Несмотря на активные действия у ворот соперника, отыграться подопечные Валерия Бохно смогли лишь на экваторе второго тайма, гол на счету Алексияна.

Забить с игры больше никому из оппонентов не удалось. Исход дуэли решила серия 11-метровых, в которой верх взяли микашевичцы.

Гранит, таким образом, продолжает участие в кубковом розыгрыше и ждет четвертьфинала. К поединкам 1/4 также могут готовиться «Белшина» и «Витебск», одолевший представителя элиты «Нафтан», сообщили в программе «СТВ-Спорт».