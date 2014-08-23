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Павел Санкович стал третьим в заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате Европы в Берлине

23 августа 2014 17:06
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Новости Германии. В предпоследний день чемпионата Европы по плаванию в Берлине Павел Санкович принес нашей стране бронзу в заплыве на 100 метров баттерфляем. Причем медаль белоруса могла быть изготовлена и из более благородного металла, но на финише нашего земляка всего на три сотые секунды опередил венгр Ласло Чех.

А триумфатором заплыва стал Конрад Черняк из Польши, который установил рекорд чемпионатов Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александре Герасимене не удалось разжиться наградой на своей коронной дистанции – 50 метров на спине. Белорусская «золотая рыбка» стала лишь шестой, уступив полсекунды победительнице – Франческе Холсол.

Чуть позже Герасименя вышла на старт полуфинального заплыва на 50 метров вольным стилем, но и здесь не блистала, показав пятое время в своем октете

# Плавание

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