Павел Санкович стал третьим в заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате Европы в Берлине

Новости Германии. В предпоследний день чемпионата Европы по плаванию в Берлине Павел Санкович принес нашей стране бронзу в заплыве на 100 метров баттерфляем. Причем медаль белоруса могла быть изготовлена и из более благородного металла, но на финише нашего земляка всего на три сотые секунды опередил венгр Ласло Чех.

А триумфатором заплыва стал Конрад Черняк из Польши, который установил рекорд чемпионатов Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александре Герасимене не удалось разжиться наградой на своей коронной дистанции – 50 метров на спине. Белорусская «золотая рыбка» стала лишь шестой, уступив полсекунды победительнице – Франческе Холсол.

Чуть позже Герасименя вышла на старт полуфинального заплыва на 50 метров вольным стилем, но и здесь не блистала, показав пятое время в своем октете