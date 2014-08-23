Белорусская теннисистка Ирина Шиманович – чемпионка юношеской Олимпиады, у бегуньи Эльвиры Герман – «серебро»

Новости Китая. Очередной триумф белорусских спортсменов в китайском Нанкине. Наша теннисистка Ирина Шиманович 23 августа выиграла «золото» юношеской Олимпиады в парном разряде. В финальном матче наша спортсменка и украинка обыграли российский дуэт в двух сетах.

Еще одну медаль в копилку белорусской сборной принесла легкоатлетка. Эльвира Герман завоевала «серебро» на дистанции 100 метров с барьерами.

Кроме сегодняшних в активе юных белорусских олимпийцев еще две награды: «золото» Кристины Староселец, которая стала чемпионкой в классе лодок-одиночек на дистанции 1000 м в академической гребле, и «серебро» дзюдоиста Дмитрия Минькова в составе смешанной интернациональной команды.

В летних юношеских Олимпийских играх участвуют 34 белорусских атлета в 16 видах спорта. Соревновательная программа завершится 27 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.