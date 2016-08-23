«Не знаю, что бы произошло, если б я пошла под другую руку»: Герасименя о своей «бронзе» в Рио

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Добро пожаловать на программу «Простые вопросы», сегодня в отеле «Пекин» гость нашей студии Александра Викторовна Герасименя. А также – впервые в нашей студии бронзовая медаль Олимпийских игр. Саша, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Вопрос №1: 0,04 секунды, насколько я понимаю, как музыкант (щёлкает пальцами) – это вот такая разница приблизительно между касаниями за первое место и касаниями за третье место. Но, чисто технически, как это можно уловить, как это происходит?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

На самом деле, человеческим глазом это невозможно увидеть и, если бы были старые хронометры, которые исчислялись буквально десятыми, возможно и сотыми, но человеческой рукой, то, возможно, бы расклады были абсолютно другими. Неизвестно, как было бы. Именно поэтому у нас и находится электронное табло, которое показывает время непосредственно сразу же после касания.

Фиксируется касание?

Александра Герасименя:

Конечно. То есть, во время стартового сигнала запускается время и касанием оно, собственно, останавливается.

Поэтому неразберих у нас не бывает, потому что всё чётко и объективно.

Но тогда, насколько я могу предположить, существует своя тренировка, отрабатывание, так называемое, касания. Если уж зависит вот эта вот разница (щёлкает пальцами), то все спортсмены, особенно такого уровня, отрабатывают, как раньше другого коснуться бортика?

Александра Герасименя:

Конечно. Во время тренировок у нас идёт много технической работы, особенно перед соревнованиями. Мы отрабатываем как стартовые отрезки, так и, естественно, повороты, если они есть в заплыве и касания. Просто иногда случаются такие моменты, что когда ты подходишь к своей физической форме, у тебя увеличивается та же сила гребка, длина гребка и когда появляется, непосредственно, сама лёгкость. Поэтому, ты, сколько ни отрабатывай, ты всё равно не можешь чётко представить, особенно на 50 метров, под какую руку ты попадёшь. Всё-таки, в пылу борьбы ты уже не думаешь о том, насколько правильно ты выполнил тот или иной элемент, он должен уже настолько быть автоматическим, что ты не должен об этом задумываться. Что касается 100, 200, 400 метров, у нас есть определённая стратегия, чтобы правильно разложить. Вот там – да, стоит чётко соблюдать определённый ритм, знать, особенно для «дельфинистов», потому что у них, всё-таки, если ты вдруг не попал в касание, у них очень громадная разница. И поэтому надо чётко знать, сколько гребков тебе сделать, как правильно сделать поворот.

Дистанция 50 метров – она такая непредсказуемая, иногда вот случаются такие, к сожалению, казусы.

Я думаю, как много случайного могло бы произойти вот в эти 0,04 секунды. И в ту, и в другую сторону.

Александра Герасименя:

Абсолютно согласна. Не знаю, что бы произошло, если б я пошла под другую руку. Может быть, я коснулась бы первая, а, с другой стороны, может, я бы долго тянулась и, вообще бы не попала бы в касание.