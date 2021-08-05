Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в полуфинал чемпионата Европы

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве продолжает свое участие в чемпионате Европы в третьем дивизионе, матчи которого проходят в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша дружина демонстрирует довольно уверенную игру. А подтверждение тому – выход в полуфинал. Сделали это белорусы с запасом. Во втором поединке группового раунда наши парни камня на камне не оставили от игроков Мальты. В ворота оппонента влетели 9 голов. Причем все они остались без ответа. Героем противостояния стал Денис Целуйко. На его счету хет-трик.

Предварительным соперником по полуфиналу будут хозяева турнира – команда Португалии.