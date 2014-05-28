Первенство и чемпионат Республики Беларуси по спортивным танцам прошли в Минске

Новости Беларуси. Танцевальная жизнь Беларуси налаживается. После продолжительной паузы на паркете вновь стало многолюдно, а из динамиков зазвучали европейские и латиноамериканские мелодии. Это недавно созданная Белорусская федерация танца провела свой чемпионат и первенство, определила лучшие пары, которые будут представлять нашу страну на международных стартах.

Белорусская федерация танца еще даже не отметила свой первый День рождения, однако первые успехи у руководства есть. Например, в кратчайшие сроки удалось сделать турнир, собрав весьма представительный и количественный, и, главное, качественный состав.

Общественное объединение с 12 мая является полноправным членом Международной ассоциации спортивных танцев и, соответственно, может выставлять своих представителей на личные и интернациональные старты. Но это в будущем.

Сейчас же важнее возродить танцевальные традиции внутри страны. А они, безусловно, есть. Первый конкурс хоть и не смог собрать на трибунах аншлаг, все равно получился довольно интересным и зрелищным.

Изюминку добавлял живой звук. Это признак статусности. Лишь на самых топовых форумах спортсмены выступают в сопровождении оркестра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидия Кац-Лазарева, председатель ОО «Белорусская федерация танца»:

Мы радеем за Республику Беларусь. Я буду счастлива слышать, видеть, что наши танцоры, представляющие Республику Беларусь на международной арене, будут иметь классные места. Я думаю, что мы все вместе этого заслуживаем.

Еще одна особенность состоявшегося форума в том, что судили спортсменов иностранные рефери. Поэтому ни о каком субъективизме и речи быть не может.

Те, кто реально сильнее, получили заслуженные признания и медали.

А приятным бонусом стало то, что эти люди смогут представлять нашу страну на официальных международных стартах.

Лидия Кац-Лазарева, председатель ОО «Белорусская федерация танца»:

У нас грандиозные планы. Поверьте, мы порадуем вас еще не один раз серьезными крупными мероприятиями. Мы получили уже ряд предложений от международных организаций. Мы их сейчас рассмотрим, внедрим и вам продемонстрируем.