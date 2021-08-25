Кубок мира по баскетболу 3х3. Как выступили белорусские спортсмены?

Новости Беларуси. В стартовой игре розыгрыша Кубка мира по баскетболу 3х3 среди юниоров до 18 лет в венгерском Дебрецене белорусы успешно провели два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва подопечные Алексея Лашкевича расправились со сборной Германии – 21:9, а после не оставили шансов румынским сверстникам – 20:12. Что касается девушек, то в их активе одна победа над сборной России и один проигрыш команде США.

Следующие поединки состоятся 26 августа.