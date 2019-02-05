«Переданы во все наши посольства за границей». В Беларуси издали справочники для иностранных гостей II Европейских игр

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.

Расскажите про книги, посвящённые предстоящим II Европейским играм, для гостей.

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Это только первый блок, можно так сказать, печатной продукции. По инициативе министерства информации, переданы во все посольства и представительства нашей страны за границей. Это, в первую очередь, те 50 европейских стран, которые будут уже участвовать во II Европейских играх. Допустим, справочник «Мinsk» рассказывает про все наши спортивные объекты, всё историческое богатство нашей столицы, что все эти объекты сопровождаются QR-кодами, благодаря которым иностранный потенциальный гость может в своей стране зайти на сайты этих объектов посмотреть, что интересного есть в художественном музее, какие есть спортивные объекты, как добраться до Минска, какие гостиницы, как и где можно попробовать белорусскую кухню. 100 дней до II Европейских игр, мы как раз приурочим второе издание, этот справочник как раз презентуем на этих мероприятиях.