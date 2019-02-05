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«Переданы во все наши посольства за границей». В Беларуси издали справочники для иностранных гостей II Европейских игр

05 февраля 2019 09:27
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Уже завтра пройдёт XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка. Помимо знакомства с лучшими отечественными и зарубежными изданиями, гости увидят печатную продукцию, посвящённую предстоящим II Европейским играм.

«Переданы во все наши посольства за границей». В Беларуси издали справочники для иностранных гостей II Европейских игр-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.

Расскажите про книги, посвящённые предстоящим II Европейским играм, для гостей.

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Это только первый блок, можно так сказать, печатной продукции. По инициативе министерства информации, переданы во все посольства и представительства нашей страны за границей. Это, в первую очередь, те 50 европейских стран, которые будут уже участвовать во II Европейских играх. Допустим, справочник «Мinsk» рассказывает про все наши спортивные объекты, всё историческое богатство нашей столицы, что все эти объекты сопровождаются QR-кодами, благодаря которым иностранный потенциальный гость может в своей стране зайти на сайты этих объектов посмотреть, что интересного есть в художественном музее, какие есть спортивные объекты, как добраться до Минска, какие гостиницы, как и где можно попробовать белорусскую кухню. 100 дней до II Европейских игр, мы как раз приурочим второе издание, этот справочник как раз презентуем на этих мероприятиях.

«Переданы во все наши посольства за границей». В Беларуси издали справочники для иностранных гостей II Европейских игр-4

Ещё есть книга серии «Беларусь спортивная». Мы пока издали на русском языке для внутреннего пользования, а сейчас готовим с Фондом дирекции II Европейских игр перевод на английский язык. Это будет презентативное такое издание для гостей и для потенциальных участников мультиспортивного такого мероприятия.

«Переданы во все наши посольства за границей». В Беларуси издали справочники для иностранных гостей II Европейских игр-7

# Европейские игры # Владимир Андриевич # Фотофакт

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