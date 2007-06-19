Печальное известие пришло из российского Челябинска

Трагически погиб форвард хоккейного клуба "Юность-Минск" Алексей Савин. Ехавшего на велосипеде 21-летнего хоккеиста сбил автомобиль, которым управлял пьяный водитель.

Алексей Савин - воспитанник челябинской хоккейной школы "Мечел". В 17 лет юношу пригласили в минскую "Юность". Перспективному нападающему вскоре было оформлено белорусское гражданство, и в сезоне-2004/05 он дебютировал в национальной и молодежных сборных Беларуси.

Перенесший в прошлом году сложную операцию на колене, Алексей вернулся в строй лишь на финише чемпионата Беларуси и стал, по мнению главного тренера "Юности" Михаила Захарова и болельщиков клуба, лучшим игроком команды в плей-офф.

Несчастье случилось как раз накануне отъезда форварда из Челябинска в Минск, где вот-вот начнется тренировочный сбор "Юности".