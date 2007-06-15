Максим Мирный и Йонас Бйоркман выиграли стартовую встречу турнира серии АТР в Лондоне

Белорусско-шведский дуэт, сеяный под вторым номером переиграл аргентино-чилийский тандем Хуан Мартин Дель Порто - Фернандо Гонсалес 6:3, 6:4. А вот в одиночном разряде Мирный, к сожалению, завершил борьбу. Неожиданностью, впрочем, это не стало - в соперники белорусу по 1/8-ой финала достался недавний триумфатор Ролан Гаррос Рафаэль Надаль. Встречу теннисисты начали еще накануне. Первый сет на тайбреке остался за испанцем, а вот вторая партия завершилась едва успев начаться: вмешался дождь. Сегодня теннисисты доиграли. Увы, второй сет 6:3 выиграл Надаль.