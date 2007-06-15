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Приятная новость из Праги

15 июня 2007 19:16
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На юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике белоруска завоевала "серебро".Ольга Недорезова, выступающая в категории до 75 килограммов - завоевала "серебро", набрав по сумме рывка и толчка 229 килограммов.

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