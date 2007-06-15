Приятная новость из Праги

В шотландской прессе появилась информация о том, что форвард национальной сборной Беларуси и минского "МТЗ-РИПО" Вячеслав Глеб продолжит карьеру в "Хартсе".
Период между двумя турнирами Большого шлема - "Ролан Гарросом"> и "Уимблдоном" - теннисисты заполняют другими, менее значимыми соревнованиями.
В Англии стартовал турнир АТР с призовым фондом 680 000 евро.
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