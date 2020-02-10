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«Отлично сыграли». Сергей Кузнецов о победе «Минчанки» над «Протоном»

10 февраля 2020 12:38
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» на домашней площадке одолела саратовский «Протон» в рамках 14 тура Российской суперлиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отлично сыграли». Сергей Кузнецов о победе «Минчанки» над «Протоном»-1

Встреча получилась напряженной: девушки обменивались победами в сетах. Причем, в двух первых партиях разница в счете была минимальной: 25:23, 21:25. А вот в двух следующих команды по очереди «отрывались»: сначала белоруски выиграли третий сет 25:14, после волейболистки «Протона» «отзеркалили» эти цифры в свою пользу. Победителя выявила пятая партия: 15:10 — сильнее хозяйки площадки.

«Отлично сыграли». Сергей Кузнецов о победе «Минчанки» над «Протоном»-4

«Отлично сыграли». Сергей Кузнецов о победе «Минчанки» над «Протоном»-6

Сергей Кузнецов, старший тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Хорошо играли, даже проигранную партию мы играли хорошо. На большой перевес. Мы догнали, сконцентрировались. В концовке нам не дали выиграть второй сет. Молодцы, девчонки, настроились на пятый сет. Отлично сыграли. Отсюда победа.

# Волейбол # Сергей Кузнецов # Фотофакт

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