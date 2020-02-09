Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые
Новости Беларуси. С недавнего времени у Дмитрия Борисовича и его учеников новый дом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Мы приехали, чтобы поговорить о популярности тайского бокса и особом белорусском гене в этом виде спорта. Дмитрий Борисович рассказал, однако сперва, как гостеприимный хозяин, напоил чаем. Но все же: в чем особенность белорусской школы муай-тай?
Дмитрий Пясецкий, многократный чемпион мира по муай-тай, главный тренер клуба «Патриот»:
Многие любят говорить про некий белорусский ген. Я даже отчасти соглашусь с этим, что что-то есть в этом. Потому что белорусские ребята волевые. Белорусская команда всегда как бы славилась тем, что у нас такие вот ребята, готовые сражаться за победу. «Любой ценой» не скажу, но всеми силами, что есть, физическими и духовными.
Белорусская, безусловно, школа всегда славилась кличем. Но ничто не стоит на месте, все меняется. И даже те же тайцы – не увидишь уже, чтобы он совсем в традиционной стойке работал, потому что разные оппоненты, нужно быть более гибким. Поэтому белорусская школа меняется в сторону совершенства, становится еще гибче. То есть не только кличи, но реально какая-то есть своя манера а-ля мангуст.