Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые

Новости Беларуси. С недавнего времени у Дмитрия Борисовича и его учеников новый дом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Мы приехали, чтобы поговорить о популярности тайского бокса и особом белорусском гене в этом виде спорта. Дмитрий Борисович рассказал, однако сперва, как гостеприимный хозяин, напоил чаем. Но все же: в чем особенность белорусской школы муай-тай?