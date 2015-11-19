Открытый чемпионат Беларуси по кикбоксингу прошел в Полоцке

Новости Беларуси. Сезон близится к концу не только у белорусских футболистов, но и у представителей кикбоксинга и таиландского бокса. До долгожданного отпуска осталось совсем немного.

Однако перед тем, как отдохнуть, спортсмены собрались в Полоцке, чтобы разыграть медали открытого Кубка Беларуси по кикбоксингу. Турнир в первую очередь собрал талантливую молодежь, которая дышит в затылок членам национальной сборной. Желающих заочно сразиться с мастерами набралось немало.

За награды сражаются представители 25 белорусских команд и гости из России. А это говорит о том, что кикбоксинг развивается в правильном направлении.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Вид спорта в Беларуси довольно популярный и где-то он очагово развит. Вид спорта мужской, красивый, гармоничный. По статистике посмотреть: на 18 месте, даже более травматичный вид спорта такой, как гимнастика. А уж футбол, хоккей намного более травматичны.

Уже первый день турнира дал понять: проходных поединков ни у кого не будет. Ребята готовы отдать все силы и выложиться в ринге по полной. Причем награды – не самоцель. Гораздо важнее заявить о себе и попасть на карандаш к тренеру сборной. А там открываются международные перспективы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».