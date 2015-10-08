Открытые республиканские соревнования по бадминтону «Минская осень» проходят в столице

Новости Беларуси. В эти дни на кортах «Минск-Арены» проходят открытые республиканские соревнования по бадминтону «Минская осень». В турнире принимают участие спортсмены двух возрастных категорий: до 15 лет и старше.

В 2015 году под эгидой «Минской осени» собрались 125 участников. Среди них есть и довольно именитые атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карина Жаббарова, начальник национальной команды Беларуси по бадминтону:

В этих соревнованиях принимают участие и члены национальной команды Республики Беларусь. У нас четыре члена команды. Лидер – Зайцева Алеся, уроженка Бреста. Она у нас была участницей Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Также старший тренер планирует ее участие на Олимпиаде2016 в Рио-де-Жанейро.