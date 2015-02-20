Особенности женского регби в Беларуси

С первого взгляда трудно разобрать среди борющихся девушек. А если присмотреться, в женской команде «Гражданочка» - одни красотки. Стройные, ухоженные, даже с легким макияжем, они выходят на поле пока еще как любители. Однако в нашей стране этот вид спорта набирает популярность, и перспектива попасть в первую женскую сборную притягивает девушек, как магнит.

Мария Шакуро, регбистка:

Очень круто было бы стоять у истоков женского регби. Показывать, насколько можно быть физически и морально сильным.

Оксана Стальбовская, регбистка:

Сейчас есть команды в Гомели, Минске, Бресте. Этот вид спорта начинает развиваться в Речице, Пинске.

Собрав команду, девушки пригласили тренера из мужской сборной. Пока занятия проходят четыре раза в неделю: три в тренажером зале и лишь одна тренировка на поле.

Ирина Савченко, регбистка:

Год назад, в январе 2014 года, мы решили собрать команду. Собрали знакомых и друзей, подталкивали всех играть, на первых тренировках было человек 14 в команде. Интересно было, что никто этим не занимался, но все хотели себя попробовать в этом виде спорта.

Один из игровых моментов в регби – веер. Главная задача – отдать пас назад. Этих представительниц прекрасной половины человечества хрупкими не назовешь, на поле это быстрые и сильные игроки. Немыслимая силы и выносливость – без этих качеств на победу не стоит и надеяться.

Синяки и разбитые губы в столичной «Гражданочке» - пока редкость, но бойцовский характер и азарт у этих спортивных леди не отнять. Многие пришли сюда из других видов спорта: бокс, восточные единоборства и баскетбол. Есть даже молодая мама, которая решила таким образом восстановить форму после беременности и осталась навсегда.

Мария Шакуро, регбистка:

Необычны передачи назад. То есть в других видах спорта почти всегда передают мяч вперед. Здесь ломаются все стереотипы и мы бросаем мяч назад, к этому было трудно привыкнуть. Плюс защиты, нападения, можно раскрываться на площадке, как только угодно.

Оксана Стальбовская, регбистка:

Регби – такой вид спорта, в котором может найти себя каждый, с любой физической подготовкой. Многие считают, то это опасный и бесперспективный вид спорта. Тем не менее, многие из тех, кто приходит сюда, остаются и становятся частью нашей команды.