Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: женской спринтерской гонкой на 6 км стартовал третий день турнира

Новости Беларуси. 20 февраля в «Раубичах» будут разыграны очередные комплекты наград чемпионата мира по биатлону. В эти минуты борьбу ведут девушки. Спринтерская гонка на дистанции 6 километров – это первый старт.

На лыжне и спортсменки, которых называют, своего рода, золотым запасом нашего биатлона. Это Анна Сола и Динара Алимбекова. Кстати, Динара в свое время отказалась в пользу лыжни и стрельбища от серьезных занятий музыкой.

Крис Жён, тренер (Франция):

Я надеюсь, что сегодня победит Франция, но это будет сложно. В спринте участвует только одна спортсменка из Франции. Очень сильная команда и у России.

Шимон Кубина, тренер (Чехия):

Я думаю, что сегодня победит российская команда. У них очень сильные спортсмены: и девушки, и юноши. Но надеюсь, что удача улыбнется и биатлонисткам из Чехии.

20 февраля по окончании гонки, которая продолжается в этим минуты, ждет еще одно спринтерское действо. И здесь, возможно, порадует выступление белоруса Романа Шинкевича. В индивидуальной гонке он был в десятке.

И, конечно, позитивные ассоциации вызывает стартовый номер нашего Антона Смольского. Именно под этими цифрами в олимпийском Сочи выступала наша Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень любопытна судьба одной конкретной стреляющей лыжницы. Сейчас в спринте принимает участие и юная леди из Бразилии. В Рио-де-Жанейро нынче плюс 34, так что «горячей» барышне сейчас приходится несколько сложнее, чем соперницам.