Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: первая медаль Беларуси – «золото» у Дарьи Блашко

Новости Беларуси. В Беларуси имя Даша – «золотое». 20 февраля в «Раубичах» на мировом первенстве по биатлону представительница Беларуси взяла первую медаль, причем высшей пробы. Чемпионкой мира в спринтерской гонке на 6 километров среди девушек стала Дарья Блашко.

Медаль 20 февраля стала первой наградой наших спортсменов на нынешних соревнованиях. И тем более приятно, что дебют оказался высшей пробы.

Еще перед открытием юниорского первенства Динара Алимбекова в интервью телеканалу СТВ рассказывала, что есть здесь участок, который ей очень не просто дается.

Динара Алимбекова, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

На нем мне почему-то сегодня было легче, чем на отдельных дистанциях, на том же подъеме. Может, просто я настраивалась на то, что нужно этот склон отработать хорошо, поэтому я старалась, и сегодня было тяжелее намного даже на стрельбе собраться психологически.

Дарья Блашко, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Самым сложным был, конечно же, последний круг, потому что не остается сил, хочется все отдать, но нечего. Попыталась это сделать. Очень волновалась, потому что, действительно, много претенденток, которые хорошо бегут, с чистой стрельбой тоже были девочки.

Такой результат спринта у девушек, будем надеяться, подстегнет и наших юношей. Сейчас стартуют как раз стреляющие лыжники. И среди белорусов основные ставки – на Романа Шинкевича. После его попадания в десятку по итогам «индивидуалки». Но говорить что-то пока рано.

Хотелось бы сразу обнадежить болельщиков наших ребят по поводу состояния трассы. 20 февраля температура ушла в уверенный плюс, многие зрители не раз задавались вопросом, не «поплывут» ли спортсмены на пути к своим победам.

Максим Ихсанов, тренер (Россия):

Сегодня сложная погода, но специалисты справляются. Для них это не ново. В принципе, плюс пять – это не катастрофа для сервисеров, для лыж. Здесь есть определенные смазки, определенные порошки, парафины для этой погоды. Здесь ничего нового для нас. Трасса подготовлена идеально, в хорошем состоянии. И от первого номера до последнего, в принципе, она не разбивается. Спортсмены соревнуются в одинаковых условиях.

Александр Маскаленко, тренер (Украина):

Лыжи на каждую погоду должны особенные быть. И буквально на 2-3 градуса диапазон температуры – уже должны быть разные лыжи. На лыжах должна быть еще разная структура. Если выступает вода, суша, снег. Трассы подготовлены идеально, соответствуют мировым стандартам. В такую зиму, как в этом году на европейской территории, это супер трасса.

Утреннее «золото» уже наверняка сделало день болельщиков. Чемпионат мира продлится до 24 февраля. У белорусской команды есть все шансы еще пополнить копилку медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.