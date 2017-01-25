Особенность конкурса в том, что лучших выбирают болельщики: Александр Кулеш о конкурсе «Триумф. Героям спорта»

Новости Беларуси. Ровно 7 дней осталось до завершения голосования открытого конкурса «Триумф. Героям спорта». К выбору лучших из лучших в своих ипостасях может присоединиться каждый. Проголосовать можно на специально созданном сайте, а также посредством обычных бумажных бюллетеней. Напомню, что победители будут определены в четырёх номинациях: лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер и лучшая команда.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей РГОО «Президентский спортивный клуб»:

Мы надеемся, что наши болельщики, как и наши спортсмены завершат решающий финишный рывок и на финише голосования, возможно, принесут какие-то сюрпризы, и ход голосования можно ещё изменить.

Каждый голос, естественно, будет очень важным. Нынче отдать голоса можно за тех атлетов, которые показали выдающиеся результаты в 2015 и 2016 годах. Особенность конкурса в том, что победителей выбирает не профессиональное жюри или журналисты, а обыкновенные зрители и болельщики. Именно их мнение будет озвучено ровно через месяц – 25 февраля на специальной церемонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».