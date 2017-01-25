Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Автомобилист»

Новости Беларуси. На «Минск Арене» минувшим вечером было многолюдно. Хоккейное «Динамо» проводило здесь очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Гостем белорусской столицы стал «Автомобилист» из Екатеринбурга.

В первые минуты активнее выглядели гости.

В нескольких моментах только мастерство Скривенса спасало минчан от неминуемого гола. А открыли счет «зубры».

На 7-ой минуте защитник Лисовец сыграл как заправский нападающий и поразил цель с добивания. Гости отыгрались быстро. Спустя пару минут они реализовали выход два в один. Впрочем, на первый перерыв команды все равно ушли при счете в пользу «Динамо». Большинство реализовал Эллисон, прервавший 13-ти матчевое голевое молчание.

Начало второго периода осталось за хоккеистами «Автомобилиста»,

воспользовавшихся удалениями «зубров». Гости сперва реализовали большинство пять на три. А спустя всего 17 секунд забросили снова при розыгрыше лишнего. Динамовцы вернулись в игру еще до конца периода.

Сравнял счет Палушай, а затем симпатичную атаку «зубров» завершил Граборенко,

проведший первую шайбу в КХЛ.

Роман Граборенко, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Рад забросить первую шайбу, открыть счет в этом сезоне, помочь команде выйти вперед. И победить. Это всегда приятно.

В третьем периоде скорости упали. Минчане уже не столь удачно комбинировали у чужих ворот, и к тому же неприлично часто удалялись. И все-таки, выстояв при игре в неравных составах,

«зубры» пропустили в концовке при игре пять на пять. Ничья и овертайм.

Он, по счастью, был недолгим и завершился точным броском Граньяни. 5:4 победа Динамо.

Аарон Палушай, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Я думаю, нам надо было играть более дисциплинированно. Слишком много удалений пять на три. Мы могли закончить игру в основное время, тем более что в меньшинстве в третьем периоде мы играли неплохо. Но не получилось. Мы довольны двумя очками, но могли набрать и три. Подвела дисциплина.

Теперь

у «Динамо» 84 очка после 50 матчей.

Ближайший поединок зубры проведут дома – 26 января на Минск-Арену пожалует «Югра».