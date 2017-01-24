Хотелось бы наказать людей, которые лишили нас мечты: Александр Богданович о допинговом скандале

Новости Беларуси. Беларусь готовит судебный иск в отношении Международной федерации каноэ о возмещении морального и материального ущерба за отстранение мужской сборной от Олимпиады в Рио.

О том, что спортивный арбитражный суд снял дисквалификацию с мужской команды по гребле, стало известно накануне.

Тем не менее на главные старты в Рио спортсмены не попали.

И если все это осталось в прошлом, то впереди – судебные тяжбы за потраченные на подготовку миллиарды.

Максим Слиж, СТВ:

Национальный олимпийский комитет Беларуси утверждал и доказывал, что никогда и никаких запрещённых препаратов наши гребцы не употребляли. И это – на 100%, правда!

Но в Международной федерации каноэ ничего слышать так и не хотели.

А Спортивный арбитражный суд начал разбирать дело, почему-то со скоростью улитки. И в Рио белорусские спортсмены так и не попали.

Владимир Шантарович – главный тренер национальной команды с первой секунды, после обыска во Франции утверждать стал – это продуманный сценарий. Его спортсмены чисты.

А Международная федерация каноэ – охотиться за белорусскими лицензиями, сугубо.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Можно сказать, что украли, забрали. И вот смотрите, почему не женщин – три номера программы, зачем три номера. Оставим три номера. Мужиков всех давай повырубаем. Время покажет, кто мы – разберёмся.

Конечно, разберемся. Ведь вели подготовку к Олимпиаде все четыре года. И на важнейших стратах – лучшие результаты показывали. Об этом говорит и рейтинг, и спортивное сообщество.

Сергей Канашиц, спортивный обозреватель:

По моим прикидкам – 4 медали наша, можно сказать, сборная могла брать. Среди них, я думаю. 2-3 золотые было бы – это железно.

Теперь сомнений не осталось, что отдельные представители Международной федерации каноэ дело слепили на пустых обвинениях, ни в чем не обоснованных. А в это время интернет паутина трещит от негодования.

Vlad 321:

Политика чистой воды. Сильных убрать. И вот медали освободились.

Alex_01:

Понятно теперь, что это за Международная федерация. Вместо помощи спортсменам и развития вида – убирать тех, кто без допинга может медали Олимпийские брать.

Barbara:

Рецепт олимпийской медали! Если не можешь честно победить, найди допинг. И вот она награда, вот он престиж.

Даже в суде точно сказать, в чем виноваты тренеры, врачи и спортсмены не могли. Одно утверждение – допинг. Только, где он? Оказывается – нет.

Дисквалификацию для команды отменили.

Теперь отвечать придется на встречный иск: возмещать и моральный, и материальный ущерб.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Очень важная задача, в том числе, и гражданского иска, который мы будем предъявлять, наказать их рублём так, чтобы больше не было повадно, не только им, но и любой другой Федерации.

Александр Дубковский, заместитель министра спорта и туризма:

Более двух миллионов долларов – это прямые затраты на саму подготовку спортсменов, порядка 80 тысяч долларов – это работа адвокатов, это те накладные расходы, связанные с участием в судебных процессах.

Но никакие деньги не смогут заменить мечту. И как признается Александр Богданович, а для именитого гребца это Олимпиада должна была стать последней,

нет страшнее для спортсмена чувства, чем отчаяние. Кажется, гото в на всё, а сделать уже ничего не можешь.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Хотелось бы наказать людей, которые это сделали, которые лишили мечты. Шанс, который нам не дали сделать, это очень огорчает. И люди, которые принимали это решение, должны ответить.

У Национального олимпийского комитета есть выверенный план и в самые короткие сроки его начнут реализовывать. Главным же остаётся принцип: если прав – иди до конца.

Запугивают тебя или угрожают – не важно.

Важно защищать своих спортсменов и интересы. А если сильных, боятся – значит, становятся ещё слабее, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.