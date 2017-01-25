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Перспективы рыболовного спорта в Беларуси и особенности зимней рыбалки

25 января 2017 07:48
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В Беларуси в самом разгаре рыболовно-спортивный сезон. В январе, несмотря на стужу и морозы, уже прошли два этапа  Чемпионата Республики Беларусь по лову рыбы на мормышку со льда.

О перспективах рыболовного спорта  в Беларуси и об особенностях зимней рыбалки мы поговорим с нашими гостями. Встречайте: Александр Розин  – капитан и главный тренер сборной команды Республики Беларусь по лову рыбы на мормышку со льда и Александр Романов – представитель команды «Фаворит», победительницы 1 и 2-го этапов Чемпионата Республики Беларусь  по лову рыбы на мормышку со льда, член сборной команды.

# Рыбалка в Беларуси # Фотофакт # Александр Розин # Александр Романов

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