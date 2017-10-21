Ощущения прекрасные: в Минске стартовал кубок Беларуси по спортивному зимнему плаванию

Новости Беларуси. Алексей много лет тяжело болел бронхиальной астмой. Вылечиться было не просто, а помогла ему обычная холодная вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 15 лет он занимается зимним плаванием и спортивным закаливанием и забыл, как это – «нездоровится».

Алексей Селезнев:

Ощущения прекрасные. Даже если эпидемия гриппа и все болеют, я раза два чихну или кашляну. Сегодня у тех, кто называет себя «моржами», настоящий праздник – открылся кубок Беларуси и Минска по спортивному зимнему плаванию. Принимают участие почти 100 человек. Осман Делибаш утром приехала из Москвы специально, чтобы опробовать Комсомольское озеро.

Осман Делибаш:

Это мне дает – самое главное – уверенность в себе, в своих силах. Это дает мне здоровье. Особенность этого вида спорта в том, что нет практически никаких ограничений. Закаляться может и стар и млад. Артему всего 11. Раньше купался только летом, сегодня первый «морозный» заплыв.

Артем Шляжко:

Я сегодня плыву в первый раз. Я не волнуюсь только потому, что это будет очень полезно для здоровья. А вот Вероника закаляется с самого рождения. Для соревнований еще маловата, но в воду окунулась.

Папа Вероники:

Она очень довольна. Вчера целый вечер мерили купальники, выбрали вот. Соревнования длились больше четырех часов. Преодолевали дистанцию в 25 метров и брасом, и баттерфляем, и вольным стилем. Температура воды – чуть больше 7ºС, да и погода сегодня капризная. Но настоящему моржу такие условия только в радость. Правда, о безопасности забывать не стоит.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного:

Здесь спасатели станции ОСВОД, здесь профессиональные спасатели, скорая помощь. Это все мы делаем для безопасности. Слава Богу, за три сезона ни разу это не надо было. Этот вид спорта с каждым годом становится все популярнее. В январе Беларусь примет этап кубка мира.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Ожидается порядка 500-600 участников из 29 стран мира. То есть буквально за 3 года развития пришли к тому, что проводим уже этап кубка мира. И надеемся, что в 2020 году проведем чемпионат мира.

Участники:

Просто замечательно. Несмотря на погоду, вода – огонь!

Зимнее плавание и вот этот образ жизни помогает стабилизировать здоровье и состояние. Всем рекомендую.