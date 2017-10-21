Ощущения прекрасные: в Минске стартовал кубок Беларуси по спортивному зимнему плаванию
Новости Беларуси. Алексей много лет тяжело болел бронхиальной астмой. Вылечиться было не просто, а помогла ему обычная холодная вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 15 лет он занимается зимним плаванием и спортивным закаливанием и забыл, как это – «нездоровится».
Алексей Селезнев:
Ощущения прекрасные. Даже если эпидемия гриппа и все болеют, я раза два чихну или кашляну.
Сегодня у тех, кто называет себя «моржами», настоящий праздник – открылся кубок Беларуси и Минска по спортивному зимнему плаванию. Принимают участие почти 100 человек.
Осман Делибаш утром приехала из Москвы специально, чтобы опробовать Комсомольское озеро.
Осман Делибаш:
Это мне дает – самое главное – уверенность в себе, в своих силах. Это дает мне здоровье.
Особенность этого вида спорта в том, что нет практически никаких ограничений. Закаляться может и стар и млад. Артему всего 11. Раньше купался только летом, сегодня первый «морозный» заплыв.
Артем Шляжко:
Я сегодня плыву в первый раз. Я не волнуюсь только потому, что это будет очень полезно для здоровья.
А вот Вероника закаляется с самого рождения. Для соревнований еще маловата, но в воду окунулась.
Папа Вероники:
Она очень довольна. Вчера целый вечер мерили купальники, выбрали вот.
Соревнования длились больше четырех часов. Преодолевали дистанцию в 25 метров и брасом, и баттерфляем, и вольным стилем. Температура воды – чуть больше 7ºС, да и погода сегодня капризная. Но настоящему моржу такие условия только в радость. Правда, о безопасности забывать не стоит.
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного:
Здесь спасатели станции ОСВОД, здесь профессиональные спасатели, скорая помощь. Это все мы делаем для безопасности. Слава Богу, за три сезона ни разу это не надо было.
Этот вид спорта с каждым годом становится все популярнее. В январе Беларусь примет этап кубка мира.
Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Ожидается порядка 500-600 участников из 29 стран мира. То есть буквально за 3 года развития пришли к тому, что проводим уже этап кубка мира. И надеемся, что в 2020 году проведем чемпионат мира.
Участники:
Просто замечательно. Несмотря на погоду, вода – огонь!
Зимнее плавание и вот этот образ жизни помогает стабилизировать здоровье и состояние. Всем рекомендую.
Григорий Азаренок, СТВ:
Наверное, у меня не получилось проплыть эти 25 метров также быстро, как у участников соревнований. Но заряд бодрости на целую неделю я получил.