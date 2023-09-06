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«Организация очень хорошая». Финальные поединки «Кожаного мяча» на призы Президентского спортивного клуба проходят в Минске

06 сентября 2023 18:15
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Новости Беларуси. 32 команды, четыре возраста и множество матчей. В Минске проходят финальные поединки турнира «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Организация очень хорошая». Финальные поединки «Кожаного мяча» на призы Президентского спортивного клуба проходят в Минске-1

К слову, подарков обещают много. Будут награждены все участники решающей стадии. А те дружины, которые окажутся на пьедестале, получат спецпризы. Кроме того, планируется отметить лучших в индивидуальных амплуа. Впрочем, гораздо важнее игровая практика. Хотя и соревновательный момент никто не отменял.

«Организация очень хорошая». Финальные поединки «Кожаного мяча» на призы Президентского спортивного клуба проходят в Минске-4

Сергей Пармон, тренер команды «Штурм» (Узда):
Нам все нравится, организация очень хорошая: и качество футбольных полей, и качество арбитража, судейства. Я как бывший арбитр могу сказать – на очень хорошем уровне. Все нам очень нравится. По организации все становится более совершенно. Каких-то трудностей, сложностей для нас нет.

Чемпионы турнира будут названы в пятницу, 8 сентября.

# Футбол Беларуси # Сергей Пармон # Фотофакт

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