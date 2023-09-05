Соболенко: я просто сосредоточусь на матчах, а не на том, что стала №1 в мире

Итоговый счет – 6:1, 6:3 в пользу белоруски. Наша спортсменка полностью доминировала и не оставила россиянке ни одного шанса. Отметим, Соболенко на турнире до сих пор не отдала ни сета. Чемпионский настрой не сбила даже новость о том, что со следующего понедельника она станет первой ракеткой мира. Напомним, это стало возможным после поражения Иги Швентек в 1/8 финала.

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира в одиночном разряде:

Я не хотела, чтобы Ига проиграла, считала, что она сможет выйти в финал. И я бы сделала все возможное, чтобы также стать финалисткой и решить все на корте. Поэтому мне было грустно, но в то же время я должна радоваться. Она ведь не просто так понизилась в рейтинге. Весь год я играла хорошо, оказывала на нее давление. Я рада, но все же хотела стать первой ракеткой мира после битвы на корте. Я получила много поздравлений, самое смешное было от Новака Джоковича. Однако сейчас я не хочу ничего праздновать до окончания турнира. Я просто сосредоточусь на матчах, а не на том, что стала № 1 в мире.

Дальше наша теннисистка встретится с Чжэн Циньвэнь, которая накануне выбила из борьбы Онс Жабер.