Прямой эфир

«Торпедо» вышло в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу

06 сентября 2023 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще одним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу стало жодинское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обладатель трофея выбил из сетки представителя первой лиги – «Ниву».

«Торпедо» вышло в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу-1

Фаворит сумел забить два быстрых гола. Уже к 7-й минуте счет был 2:0 в пользу автозаводцев. Во второй половине хозяева сократили разницу, но не более того. В четвертьфинал пробилось «Торпедо». На данный момент известны 6 из 8 участников следующей стадии.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ещё такого не было!» Минск принимает финал турнира «Кожаный мяч» – эмоции участников
06 сентября 2023 16:10

«Ещё такого не было!» Минск принимает финал турнира «Кожаный мяч» – эмоции участников

Соболенко: я просто сосредоточусь на матчах, а не на том, что стала №1 в мире
05 сентября 2023 17:57

Соболенко: я просто сосредоточусь на матчах, а не на том, что стала №1 в мире

Стартовал открытый ЧБ по пулевой стрельбе. Кто из белорусов показал достойный результат?
05 сентября 2023 15:23

Стартовал открытый ЧБ по пулевой стрельбе. Кто из белорусов показал достойный результат?