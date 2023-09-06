«Торпедо» вышло в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу

Фаворит сумел забить два быстрых гола. Уже к 7-й минуте счет был 2:0 в пользу автозаводцев. Во второй половине хозяева сократили разницу, но не более того. В четвертьфинал пробилось «Торпедо». На данный момент известны 6 из 8 участников следующей стадии.