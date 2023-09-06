«Ещё такого не было!» Минск принимает финал турнира «Кожаный мяч» – эмоции участников

Новости Беларуси. В финальную стадию турнира «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба прошли 8 команд в каждой возрастной категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У ребят их три. У девочек – одна.

Участники определяют сильнейших по круговой системе, а уже в пятницу, 8 сентября, станут известны победители и призеры. Отметим, что в 2023 году организаторы смогли устроить незабываемый праздник для всех финалистов – открытие, о котором и дети, и тренеры вспоминают с восторгом.

Сергей Логунов, тренер команды «Росквит» (г. Бобруйск):

То, что в первый день устроили такой фестиваль, конечно, огромное спасибо организаторам. Еще такого не было. Я посмотрел, сколько присутствовало на трибунах народа, сейчас на матчи профессиональных команд столько не собирается.

Кира Дубинович, игрок команды девочек «Огонек» (г. Молодечно):

На «Кожаном мяче» мне нравится, что мы всегда ходим на какие-то экскурсии занимательные и играем в футбол. Это мое любимое занятие.

Ярослава Петрова, игрок команды девочек «Огонек» (г. Молодечно):

А мне нравится, что мы выигрываем, я хочу стать тренером по футболу. Турнир собирает ребят со всей страны. Тренеры из года в год привозят как обкатанные команды, так и дебютантов. На этот раз в отборе приняли участие более 24 тысяч детей.

Игорь Крук, тренер команды девочек «Огонек» (г. Молодечно):

Для девочек это определенный этап, то есть проверить свои способности на этом финальном этапе. Я как профессиональный и тренер, и учитель, и бывший судья по футболу вижу, оцениваю. И скажу так, что многие из девочек уже попадут, думаю, на карандаш.

Алексей Бабков, игрок команды «Штурм» (г. Узда):

Я первый раз на «Кожаном мяче». Нравится мне тут все: стадион классный, поле вообще отличное. Сильная конкуренция у нас.