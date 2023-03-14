Опубликована сетка теннисного турнира в США с участием Ильи Ивашко

Опубликована сетка теннисного турнира категории «Челленджер-175» в американском Фениксе. Именно в нем примет участие белорус Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С жеребьевкой нашему спортсмену откровенно не повезло. В первом же раунде основы предстоит встретиться с куда более рейтинговым оппонентом. Это будет Маттео Берреттини. Для сравнения: в мировой классификации Ивашко идет 85-м, а его соперник – 23-м.