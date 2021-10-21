«Определяется лучшая команда 2021 года». Как в Стайках проходит юношеская спартакиада по боксу?

Новости Беларуси. В Стайках продолжается юношеская спартакиада по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 21 октября, прошли полуфиналы.

Спортсмены-юниоры из всех регионов страны сошлись на ринге, чтобы выяснить, кто сильнее. В воздухе царил дух соперничества, но главное здесь не победа, а соревновательный опыт, который приобретают юные боксеры. К тому же для них это отличный шанс показать себя и попасть в сборную своего возраста.

Александр Ермашевич, государственный тренер национальной команды по боксу:

В Стайках проходит спартакиада детско-юношеских школ Республики Беларусь, определяется лучшая команда 2021 года. По возрасту – 2006, 2007 год. У нас семь регионов – каждый регион выставляет свою школу, которая заняла в своей области первое место. И вот, они определяются, кто займет в 2021 году первое место.