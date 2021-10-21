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«Определяется лучшая команда 2021 года». Как в Стайках проходит юношеская спартакиада по боксу?

21 октября 2021 21:06
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Новости Беларуси. В Стайках продолжается юношеская спартакиада по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 21 октября, прошли полуфиналы.  

«Определяется лучшая команда 2021 года». Как в Стайках проходит юношеская спартакиада по боксу?-1

Спортсмены-юниоры из всех регионов страны сошлись на ринге, чтобы выяснить, кто сильнее. В воздухе царил дух соперничества, но главное здесь не победа, а соревновательный опыт, который приобретают юные боксеры. К тому же для них это отличный шанс показать себя и попасть в сборную своего возраста.  

«Определяется лучшая команда 2021 года». Как в Стайках проходит юношеская спартакиада по боксу?-4

Александр Ермашевич, государственный тренер национальной команды по боксу:  
В Стайках проходит спартакиада детско-юношеских школ Республики Беларусь, определяется лучшая команда 2021 года. По возрасту – 2006, 2007 год. У нас семь регионов – каждый регион выставляет свою школу, которая заняла в своей области первое место. И вот, они определяются, кто займет в 2021 году первое место.  

«Определяется лучшая команда 2021 года». Как в Стайках проходит юношеская спартакиада по боксу?-7

Противостояния продолжатся в пятницу, 22 октября. Впереди – финалы и награждение победителей.  

# Спортивные соревнования # Александр Ермашевич # Фотофакт

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