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Белорусские гребцы отменно провели медальную сессию ЧМ на дистанции 1 000 метров

24 августа 2024 18:40
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Четыре финала, два золота, два серебра. Белорусские гребцы отменно провели медальную сессию чемпионата мира на дистанции 1 000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы отменно провели медальную сессию ЧМ на дистанции 1 000 метров-1

Сильнейшей на планете на дистанции 1000 метров стала наша каноистка Елена Ноздрева. Первую половину финального заезда она шла второй, но затем захватила лидерство и ушла в отрыв с хорошим запасом. Таким образом, белоруска стала четырехкратной чемпионкой мира.

Белорусские гребцы отменно провели медальную сессию ЧМ на дистанции 1 000 метров-3

Открыли счет победам байдарочники. Никита Бориков и Олег Юреня ехали по второй, не самой быстрой воде. Но это их вовсе не остановило. На финише наши парни привезли соперникам более корпуса.

В состязаниях каноисток не знала равных Алена Ноздрева. Землячка не форсировала события, оставаясь в тени китаянки. На половине километра темп гонки упал. Только не у нашей гребчихи. Она пересекла итоговую черту, имея хороший запас. Также в активе белорусов два серебра. Их выиграли Марина Литвинчук, а также Ольга Худенко с Дмитрием Натынчиком. Кроме того, сегодня четыре отечественных экипажа вышли напрямую в воскресные финалы на 200-метровке. Еще двум лодкам предстоят заезды 1/2 финала.

# Гребля

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