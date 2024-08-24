Белорусские гребцы отменно провели медальную сессию ЧМ на дистанции 1 000 метров

Четыре финала, два золота, два серебра. Белорусские гребцы отменно провели медальную сессию чемпионата мира на дистанции 1 000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшей на планете на дистанции 1000 метров стала наша каноистка Елена Ноздрева. Первую половину финального заезда она шла второй, но затем захватила лидерство и ушла в отрыв с хорошим запасом. Таким образом, белоруска стала четырехкратной чемпионкой мира.

Открыли счет победам байдарочники. Никита Бориков и Олег Юреня ехали по второй, не самой быстрой воде. Но это их вовсе не остановило. На финише наши парни привезли соперникам более корпуса.

В состязаниях каноисток не знала равных Алена Ноздрева. Землячка не форсировала события, оставаясь в тени китаянки. На половине километра темп гонки упал. Только не у нашей гребчихи. Она пересекла итоговую черту, имея хороший запас. Также в активе белорусов два серебра. Их выиграли Марина Литвинчук, а также Ольга Худенко с Дмитрием Натынчиком. Кроме того, сегодня четыре отечественных экипажа вышли напрямую в воскресные финалы на 200-метровке. Еще двум лодкам предстоят заезды 1/2 финала.