ГК «Мешков Бреста» сыграет в финале «Сеха-лиги»

9 голов Шкуринского и 8 мячей от Курана предопределили победу «Мешков Бреста» над «Аеком» в полуфинале «Сеха-лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но легко нашему чемпиону не было. В первом тайме инициативой владели белорусы. Иногда наше преимущество составляло 5 мячей. Но на перерыв соперники отправились имея +3. А вот после антракта уже греческий коллектив совершал меньшее число ошибок. Как итог равные цифры на табло. Тем не менее в самой концовке «мешковцы» смогли дожать соперника. Итоговый результат – 29:28. В финале брестчане померятся силами с северомакедонским «Еврофармом».