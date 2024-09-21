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Белорусские велосипедисты выиграли награды Кубка Содружества

21 сентября 2024 15:00
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Белорусские трековики завоевали множество наград на международных соревнованиях в Омске. В заключительный день определялись лучшие в Кубке Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди юниорок в мэдисоне не знали равных наши Аделина Сакун и Диана Ловейко. В аналогичной дисциплине у парней Владислав Каврига и Артем Борушков стали серебряными призерами. В кейрине третье время дня показал Александр Глова. Самой титулованной спортсменкой стала уже упомянутая Сакун. Она была лучшей также в скрэтче, гонке с выбыванием и по очкам.

# Велоспорт

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