Белорусские велосипедисты выиграли награды Кубка Содружества

Белорусские трековики завоевали множество наград на международных соревнованиях в Омске. В заключительный день определялись лучшие в Кубке Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди юниорок в мэдисоне не знали равных наши Аделина Сакун и Диана Ловейко. В аналогичной дисциплине у парней Владислав Каврига и Артем Борушков стали серебряными призерами. В кейрине третье время дня показал Александр Глова. Самой титулованной спортсменкой стала уже упомянутая Сакун. Она была лучшей также в скрэтче, гонке с выбыванием и по очкам.