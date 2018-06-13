Определены страны, где пройдёт чемпионат мира по футболу 2026 года

Новости мира. Накануне старта футбольного мундиаля в Москве прошел 68-й конгресс ФИФА, на котором было названо место проведения футбольного чемпионата мира 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В голосовании приняли участие представители футбольных федераций из 203 стран. Победу отпраздновала совместная заявка США, Канады и Мексики, опередив конкурирующую заявку Марокко с двукратным перевесом голосов. Чемпионат мира 2026 года пройдет в новом формате, участие примут не 32, а 48 сборных.