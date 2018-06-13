Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня

Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 июня направится в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия Чемпионата мира по футболу.