Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня

Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 июня направится в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия Чемпионата мира по футболу.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 июня направится в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия Чемпионата мира по футболу.
Эту информацию корреспонденту БелТА подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На церемонии открытия ждут целый ряд зарубежных лидеров.