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Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня

13 июня 2018 18:03
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 июня направится в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия Чемпионата мира по футболу.

Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня-1

Эту информацию корреспонденту БелТА подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На церемонии открытия ждут целый ряд зарубежных лидеров.

Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня-4

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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