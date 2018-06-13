Прямой эфир

Нужна победа. Сборная Беларуси по гандболу в Австрии проведёт ответный матч плей-офф квалификации

13 июня 2018 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пан или пропал. Скоро определится судьба сборной Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нужна победа. Сборная Беларуси по гандболу в Австрии проведёт ответный матч плей-офф квалификации-1

В ответном матче плей-офф квалификации к чемпионату мира-2019 парни Юрия Шевцова будут гостить у австрийцев. Из Минска альпийская дружина сумела увезти ничью 28:28.

Нужна победа. Сборная Беларуси по гандболу в Австрии проведёт ответный матч плей-офф квалификации-4

Сегодня белорусам нужно побеждать. Напомним, наша команда неизменно становится участником топ-форумов на протяжении последних 6 лет.

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня
13 июня 2018 18:03

Александр Лукашенко посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня

Сила воли. 6-классница из Воложина примет участие в ЧМ по фехтованию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
13 июня 2018 15:24

Сила воли. 6-классница из Воложина примет участие в ЧМ по фехтованию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

За сутки до старта ЧМ уволен главный тренер сборной Испании
13 июня 2018 15:01

За сутки до старта ЧМ уволен главный тренер сборной Испании