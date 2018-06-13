Нужна победа. Сборная Беларуси по гандболу в Австрии проведёт ответный матч плей-офф квалификации

Новости Беларуси. Пан или пропал. Скоро определится судьба сборной Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пан или пропал. Скоро определится судьба сборной Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В ответном матче плей-офф квалификации к чемпионату мира-2019 парни Юрия Шевцова будут гостить у австрийцев. Из Минска альпийская дружина сумела увезти ничью 28:28.
Сегодня белорусам нужно побеждать. Напомним, наша команда неизменно становится участником топ-форумов на протяжении последних 6 лет.