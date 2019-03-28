Прямой эфир

«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске

28 марта 2019 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 85 дней остается до вторых Европейских игр, которые примет Минск летом-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске-1

На заключительном этапе подготовки к мультифоруму с последней инспекцией в нашу столицу прибыли шефы миссий 16 национальных олимпийских комитетов. Всего в составе делегации более 40 человек. Зарубежные гости посетили ключевые объекты проведения соревнования, а также спортивную деревню, где будут проживать участники.

«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске-4

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Сегодня было очень приятно услышать оценку абсолютного большинства национальных олимпийских комитетов, прежде всего в отношении деревни спортсменов.

«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске-7

Они были очень удивлены, когда увидели появившиеся со времени последнего визита абсолютно новый спортивный объект, в котором временно будет расположена столовая атлетов. Рассеяны полностью их сомнения по поводу мебели и матрасов. Нами предусмотрены и удлинения кроватей, и все это уже на месте.

«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске-10

28 марта в штаб-квартире НОК Беларуси гости обсуждали вопросы безопасности, медицины, антидопинговой программы на предстоящем мультифоруме. Это заключительная встреча зарубежных функционеров в Беларуси. В следующий раз в нашей стране они встретятся уже на II Европейских играх.

# Европейские игры # Георгий Катулин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре
28 марта 2019 09:35

Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре

Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами
27 марта 2019 12:09

Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Соболенко, Саснович и Азаренко сыграют на турнире в Мадриде
27 марта 2019 11:59

Соболенко, Саснович и Азаренко сыграют на турнире в Мадриде