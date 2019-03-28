«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске

Новости Беларуси. 85 дней остается до вторых Европейских игр, которые примет Минск летом-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заключительном этапе подготовки к мультифоруму с последней инспекцией в нашу столицу прибыли шефы миссий 16 национальных олимпийских комитетов. Всего в составе делегации более 40 человек. Зарубежные гости посетили ключевые объекты проведения соревнования, а также спортивную деревню, где будут проживать участники.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Сегодня было очень приятно услышать оценку абсолютного большинства национальных олимпийских комитетов, прежде всего в отношении деревни спортсменов.

Они были очень удивлены, когда увидели появившиеся со времени последнего визита абсолютно новый спортивный объект, в котором временно будет расположена столовая атлетов. Рассеяны полностью их сомнения по поводу мебели и матрасов. Нами предусмотрены и удлинения кроватей, и все это уже на месте.