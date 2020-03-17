Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Первыми счет открыли «красно-синие». В середине первого периода Станислав Лопачук вывел вперед свою команду 1:0. После этого успеха «Юность» не стала захватывать инициативу в свои руки, а продолжила ждать шанса в атаке. И «красно-синие» дождались.

Во второй части поединка Денис Цыганов отправил вторую шайбу в ворота «бело-синих». Все, что смогли сделать «динамовцы», – так это одну шайбу отыграть. Отличился Амброжейчик.

Владислав Соколовский, защитник ХК «Динамо-Молодечно»: Нужно провести работу над ошибками. Я думаю, тренеры подскажут, что сделать, чтобы победить и выйти с хорошим настроением.

Павел Боярчук, нападающий ХК «Динамо-Молодечно»:

Не получилось с начала матча. «Юность» агрессивнее начала, лучше действовала. Может, ближе к середине, к концу матча мы выровняли. Гол нам немножко придал эмоций. В принципе, мы бежали отыгрывать игру, но немножко не получилось.

Наверное, надо как-то жестче в тело играть и не терять шайбу. Мы слишком легко теряем шайбу, и за счет этого «Юность» и владеет инициативой. Но нам надо выигрывать. Мы поедем только за победой, потому что у нас не осталось права на ошибку.