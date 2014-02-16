Олимпийский дух в Беларуси: в честь Дарьи Домрачевой называют детей, пишут песни, стихи и ставят зачеты «автоматом»

Новости Беларуси. Продолжаем говорить о победах наших спортсменок на Олимпиаде в Сочи. Тем более, что это так приятно.

Девушки подарили стране большой праздник и его лицо, а также характер проявились во всей красе и, что называется, чистоте душевного порыва. Не только слезы радости или ликование соотечественников за белорусских триумфаторов Олимпийских игр можно было наблюдать на неделе в квартирах и даже на рабочих местах. Медали стали для многих белорусов самым настоящим вдохновением и стимулом к действию. Кто-то вяжет подарки победительницам, а кто-то слагает оды. Кажется, студенты стали лучше и легче сдавать экзамены. Вот что происходит, когда у нации, в буквальном смысле, духовный подъем.

Первое олимпийское золото-2014, завоеванное Дашей Домрачевой, заставило ликовать всю страну. Песня, написанная еще до триумфальной победы, стала настоящим гимном спортсменке. Исполнитель Николай Седельник, обычный гомельский парень, и сам до последнего не думал, что слова этой композиции будет петь в унисон победным финишем.

Николай Седельник, студент Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого:

С самого начала гонки смотрел, болел, переживал, всегда на стрельбе сердце захватывало. А в конце радовался.

И это было всего лишь громкое начало не только побед, но и эмоций, поздравлений, переживаний и, конечно, же гордости. Которая не неделе заполнила сердца всех белорусов. Победы олимпийцев вдохновили музыкантов, поэтов и художников. А в честь Домрачевой даже называли детей. В родильных домах сейчас – настоящий Даша-бум.

В общем, сюда мы точно заехали по адресу. В холле – плакат чемпионки с личным автографом лично для завотделения патологии беременности. Главврач роддома говорит: это ходячая энциклопедия Домрачевой. Он самый фанатичный поклонник биатлонистки. Сейчас, кстати, в специальном олимпийском отпуске. Перерыв взял, чтобы болеть за наших. Да и сам Михаил Федорович, пока у него рождаются новые жизни, не упускает возможности хоть одним глазком посмотреть, как рождаются наши очередные олимпийские победы.

Михаил Назарчук, главный врач 5-ой городской клинической больницы Минска:

Когда выпадает свободная минута, заходу в кабинет и сразу включаю телевизор, чтобы посмотреть, как проходит Олимпиада. Потому что очень переживаю за своих спортсменов.

Тем временем фан-клуб Домрачевой целым праздничным кортежем выехал на главный проспект столицы, чтобы поздравить не только Дашу, но и всех белорусских триумфаторов Олимпийских игр.

«Зачтено» – писали преподаватели белорусских вузов. За олимпийские медали наших спортсменов студентов награждали зачетами «автоматом». Олимпийское настроение в эти дни словно висело в воздухе. Все и каждый отмечали победы по собственному первому разряду.

Анастасия Козловская, студентка Института журналистики Белорусского государственного университета:

Внезапно зазвонил телефон у преподавателя. Она сняла трубку. Родственники сообщили о победе Даши, о «золоте», первом «золоте» в нашей копилке. На эмоциях преподаватель просто собрала зачетки всех моих одногруппников и поставила зачет. Все наши белорусские спортсмены, пожалуйста, приносите как можно больше медалей в копилку и помогайте студентам. Болеем за Беларусь и ждем как можно больше медалей и побед.

От студента до чиновника. Пока вся страна в замирании ждала наград, секретарь Центризбиркома жил сразу двумя Олимпиадами. Главные игры хоть и проходят раз в четырехлетие, и за ними он тоже следит, но все-таки своей Олимпиаде, на жизненной дистанции с которой уже 42 года, Николай Иванович поклонник более преданный.

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мою жену зовут Олимпиада Александровна. И она более активный болельщик. Она болеет за свою любимую Дашу Домрачеву Во время ее победной гонки она пошла на такую жертву, что вообще отключила телевизор, чтобы не сглазить свою любимую спортсменку. И, как видите, помогло. Есть результат.

А когда от жены Николай Иванович узнал, что в медальной копилке есть первое «золото», говорит, у него душа поднялась на пьедестал. От этого не удержался и чувства белорусский чиновник выразил в рифмованных строках.

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Начало есть. Победа наша.

Ты молодец. Спасибо, Даша!

Осталось только пожелать

В таком же духе продолжать.

И уж очень хотел, чтобы не только медали нашли победителей, но и эти теплые слова прочитала первая олимпийская чемпионка на Играх в сочи.

Если бы на момент записи интервью Лозовик знал, что триумфаторов у нас будет куда больше, чем строф в его стихотворении, то наверняка написал бы целую поэму.

Тем временем юный блогер Ксения Комяк – фанат биатлона, Домрачевой и Скардино – поэм не пишет, зато в авторской колонке успевает делиться впечатлениями от гонок и медалей. Хоть и смотрит Олимпиаду у экрана телевизора, настроение передает, будто все видела вживую.

Ксения Комяк, блогер:

Первый огневой рубеж, самое волнительное, как она его пройдет. Ведь от этого зависит исход гонки. И вот в графе «промахи» появляется ноль. Даша снова на дистанции. Она летит.

Наша Даша вылетает со штрафного круга и первая бежит к своей заветной мечте, к своей медали, к своему олимпийскому «золоту». Даша в конце взяла флаг. Показала всем, что Беларусь тоже достойна получать награды.

А вот этот человек рассказывает: за всех переживал, словно сам выходил на дистанцию и крутил пируэты. Хотя, признается, с особым трепетом следил за биатлонистами. К тому же к становлению Домрачевой в белорусском спорте имеет самое прямое отношение. В 2006 году, когда родители Даши обратно переезжали в Беларусь, он, главный тренер Федерации биатлона, лично ходатайствовал, чтобы дополнительно включить Домрачеву в команду. Хотя перед тем, конечно же, навел справки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Беляев, начальник отдела спортивной подготовки управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Нам рассказали, что девушка талантлива, она обладает хорошей скоростью передвижения по дистанции, то есть бежит очень быстро. Но стрельбы устойчивой пока не имеет. Еще громких успехов на международной арене не имела.

Трамплином к ее будущим успехам все-таки можно считать Республику Беларусь и, наверное, тренеров национальной команды, которые непосредственно участвовали в ее подготовке.

Они, конечно же, все знали, но не верили себе, что сосед у них и бегает, и стреляет из винтовки лучше всех. Жильцы дома, где прописана звезда с олимпийской славой Даша Домрачева, всю неделю у экранов. А когда на финише семья Сергея Васильевича кричала «Ура!», у них даже домашний питомец не удержался и станцевал несколько торжественных па.

Сергей Тетерук:

Мы как и все жители Беларуси очень переживали за нашу Дашу. Тем более, что мы ее знаем хорошо, мы ее видим, она наша соседка. От этого эмоции перехлестывали еще больше.

В жизни она очень приятная, милая, хрупкая, меленькая девушка. А тут нужно было выиграть для всех нас. И такую медаль.

Но, конечно же, не только за Дашу болеет и переживает вся страна. «Бронза» Нади Скардино, медаль высшей пробы Аллы Цупер. Урожайная на награды пятница 13-ых не просто подняла Беларусь в общем медальном зачете, но и всем белорусам настроение. Уже поздно вечером делились эмоциями.

Болельщики:

Нам нет равных в биатлоне. Беларусь – молодец!

Цупер была сюрпризом для нас. Мы даже не думали. Отмечаем медаль золотую и бронзовую по биатлону, а тут, оказывается, еще в фристайле нас ждет в женском.

На неделе мы связались с родственниками олимпийской чемпионки.

Игорь Цупер:

Мостики, шпагаты, какие-то сальто. Эти фигуры высшего гимнастического пилотажа девчонка уже в 4-5 лет делала.

Владимир Цупер:

В Беларуси она себя нашла. Именно поддержка финансовая. Если есть условия для занятия этим видом спорта, если в тебя вкладывают деньги, то ты хочешь, можешь и имеешь большие возможности прийти к своему результату.

На лыжах только девушки. Этот забег на соревнованиях по лыжным гонкам участницы прекрасного пола посвящают олимпийским победам белорусок.

Победы Даши, Нади, Аллы здесь, вдалеке от олимпийских фанфар, воспринимают как свои, собственные. Даже бабушка Света из деревни Блонь мыльным операм предпочитает спортивные трансляции.

Ярая фанатка биатлона 70-летняя бабуля следит за каждой гонкой наших спортсменок. Не хуже молодых разбирается в лыжах. Потому уже после второго «золота» и свои лыжи навострила специально к маме кумира.

Светлана Гранчик:

Обязательно смотрю все гонки. Как только на рубеж, я сразу беру валидол.

Светлана Евгеньевна, открыв свой клуб очумелых ручек, для любимиц готовит подарки. Параллельно успевает руководить еще и сельским фан-клубом.

Светлана Гранчик:

Мы думали, что у нас потолок взорвется. Все кричали: и дочка, и зять, и внучка со своим мужем, и я. Мы все «ура» кричали.

Лариса Минина, мама Дарьи Домрачевой:

Мне очень приятно, что такому большому количеству людей Даша доставляет радость, минуты счастья и что так много людей (в Беларуси, в России, вообще , везде за границей) ликуют просто, когда ей удаются какие-то успехи. И тем более сейчас, на Олимпиаде.

Знаменитый в Беларуси и не только сельский дуэт «Зоя и Валера», некогда порвавший Интернет, а ныне гастролирующий по городам и весям, даже взял олимпийскую паузу, чтобы спортсменов поддержать своим репертуаром. Народных частушек с пометкой «олимпийские» хватит уже на целый альбом.

В таком же духе болеть за наших будут и дальше. Чтобы все у спортсменов было как в песне.