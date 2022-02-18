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Олимпиада в Пекине. Результаты белорусских биатлонистов в масс-старте 18 февраля

18 февраля 2022 11:50
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Новости Беларуси. Насыщенная соревновательная программа 18 февраля на Олимпийских играх в Пекине. По итогам дня будут разыграны пять комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены заявлены в трех видах. Большие надежды были связаны с женским и мужским масс-стартами.

Первыми на лыжню выходили девушки. Анна Сола на дистанции протяженностью 12,5 километра показала хороший ход, но подвела стрельба, что уже стало роковым для спортсменки на нынешней Олимпиаде. Допустив восемь выстрелов мимо мишеней, белоруска заняла 10-е место.

Олимпиада в Пекине. Результаты белорусских биатлонистов в масс-старте 18 февраля-1

У Динары Алимбековой шесть пуль ушли в молоко, однако подвели ноги. Как итог 12-я финишная позиция.

Мужской масс-старт прошел с представительством всего одного белоруса. Антон Смольский не был идеально точен и допустил четыре промаха. Подвела и скорость. Как итог 17-е место в протоколе.

Олимпиада в Пекине. Результаты белорусских биатлонистов в масс-старте 18 февраля-4

Приемлемый результат показал разве что Игнат Головатюк. Он выходил на дистанцию 1 000 метров в конькобежном спорте. По итогам гонки у него шестая позиция финишного протокола.

Олимпиада в Пекине. Результаты белорусских биатлонистов в масс-старте 18 февраля-7

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# Зимняя Олимпиада # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Игнат Головатюк # Фотофакт

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