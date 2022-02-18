Олимпиада в Пекине. Результаты белорусских биатлонистов в масс-старте 18 февраля

Новости Беларуси. Насыщенная соревновательная программа 18 февраля на Олимпийских играх в Пекине. По итогам дня будут разыграны пять комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены заявлены в трех видах. Большие надежды были связаны с женским и мужским масс-стартами.

Первыми на лыжню выходили девушки. Анна Сола на дистанции протяженностью 12,5 километра показала хороший ход, но подвела стрельба, что уже стало роковым для спортсменки на нынешней Олимпиаде. Допустив восемь выстрелов мимо мишеней, белоруска заняла 10-е место.