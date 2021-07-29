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Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он

29 июля 2021 20:48
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Китайские атлеты обновили сразу два мировых рекорда, сборная Америки по плаванию впервые за 100 лет осталась без медалей в эстафете, а все австралийские спортсмены оказалась на карантине из-за коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чем отметился очередной соревновательный день Олимпиады – в нашем материале.

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он-1

Ситуация с коронавирусом в Японии становится тяжелее. Впервые количество новых заболевших за сутки превысило 9 000 человек. Более 3 000 случаев приходится на Токио. Не обходит стороной вирус и Олимпийскую деревню, несмотря на меры предосторожности от организаторов. Сборная Австралии в полном составе (а это 63 человека) оказалась на карантине. Если прыгун Кертис Маршалл, который контактировал с заболевшим ковидом, сдал отрицательный тест – его коллеги по команде смогут выступить на Играх. А вот самому Кертису все же придется отбыть обязательную изоляцию.

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он-4

Спортсмены сборной Нидерландов устроили акции протеста в социальных сетях. Атлеты, находящиеся на изоляции уже 8 дней, жалуются на отсутствие свежего воздуха, так как окна в их гостиничных номерах не открываются. Атлеты назвали условия изоляции бесчеловечными и унизительными, а жизнь на карантине уже окрестили «олимпийской тюрьмой».В результате переговоров с организаторами Игр, участникам Олимпиады разрешили стоять у открытого окна по 15 минут в день.

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он-7

Спортсменка из Сан-Марино завоевала бронзовую медаль в стендовой стрельбе в трапе. Это первая медаль страны на Играх в Токио. Таким образом, теперь Сан-Марино – самое маленькое государство с медалью Олимпийских игр.

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он-10

Американские пловцы впервые за 113 лет не завоевали ни одной медали в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпиаде. Сборная США заняла 4 место, уступив командам Австралии, России и Великобритании. Отставание атлетов Америки от бронзовых призеров составило менее секунды.

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он-13

Китайские спортсмены бьют мировые рекорды. 29 июля отличились пловчихи, установившие новый мировой рекорд в командной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Золотые цифры – 7 минут и 40 секунд.

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он-16

Тяжелоатлет китайской сборной Чжиюн Ши обновил сразу три мировых рекорда, которые ранее сам же и установил. В рывке Ши поднял 166 килограммов, а во втором упражнении толкнул 198. Естественно, такие цифры в сумме дали еще один рекорд – 364 килограмма. Для китайского спортсмена эта золотая медаль стала второй в карьере.

# Олимпиада 2020 # Кертис Маршалл # Чжиюн Ши # Фотофакт

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