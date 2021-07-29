Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он

Китайские атлеты обновили сразу два мировых рекорда, сборная Америки по плаванию впервые за 100 лет осталась без медалей в эстафете, а все австралийские спортсмены оказалась на карантине из-за коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чем отметился очередной соревновательный день Олимпиады – в нашем материале.

Ситуация с коронавирусом в Японии становится тяжелее. Впервые количество новых заболевших за сутки превысило 9 000 человек. Более 3 000 случаев приходится на Токио. Не обходит стороной вирус и Олимпийскую деревню, несмотря на меры предосторожности от организаторов. Сборная Австралии в полном составе (а это 63 человека) оказалась на карантине. Если прыгун Кертис Маршалл, который контактировал с заболевшим ковидом, сдал отрицательный тест – его коллеги по команде смогут выступить на Играх. А вот самому Кертису все же придется отбыть обязательную изоляцию.

Спортсмены сборной Нидерландов устроили акции протеста в социальных сетях. Атлеты, находящиеся на изоляции уже 8 дней, жалуются на отсутствие свежего воздуха, так как окна в их гостиничных номерах не открываются. Атлеты назвали условия изоляции бесчеловечными и унизительными, а жизнь на карантине уже окрестили «олимпийской тюрьмой».В результате переговоров с организаторами Игр, участникам Олимпиады разрешили стоять у открытого окна по 15 минут в день.

Спортсменка из Сан-Марино завоевала бронзовую медаль в стендовой стрельбе в трапе. Это первая медаль страны на Играх в Токио. Таким образом, теперь Сан-Марино – самое маленькое государство с медалью Олимпийских игр.

Американские пловцы впервые за 113 лет не завоевали ни одной медали в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпиаде. Сборная США заняла 4 место, уступив командам Австралии, России и Великобритании. Отставание атлетов Америки от бронзовых призеров составило менее секунды.

Китайские спортсмены бьют мировые рекорды. 29 июля отличились пловчихи, установившие новый мировой рекорд в командной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Золотые цифры – 7 минут и 40 секунд.