Футбол. «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ и «Шахтёр» покинули Еврокубок

Новости Беларуси. Четверг ознаменовался большим футбольным вечером для белорусских поклонников этого вида спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сразу четыре наших клуба выступили во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Сначала на поле вышло брестское «Динамо». В первом матче против чешской виктории наши парни уступили 1:2. Ровно тот же результат «динамовцы» показали неделю спустя. К 72-й минуте соперники вели два мяча. От поражения всухую брестчан спас Станислав Беленький. Таким образом, на этом для подопечных Сергея Ковальчука выступление в еврокубках завершено.

О третьем раунде квалификации забывает и «Торпедо-БелАЗ». В первом матче «автозаводцы» крупно уступили «Копенгагену» – 1:4. Поэтому взять путевку в ответном поединке можно было только с помощью чуда. Увы, чуда не случилось.

В первом матче против «Динамо-Батуми» подопечные Виталия Жуковского минимально победили – 1:0. Поэтому на домашней площадке борисовчанам надо было просто не проигрывать. «Желто-синие» решили не рисковать: в концовке первого тайма Евгений Яблонский вывел команду вперед. Но уже в начале второй половины гости забили дважды. А потом еще. К сожалению, БАТЭ также не останется в Лиге конференций.

Закрывал программу вечера «Шахтер». В Люксембурге солигорчане противостояли местному клубу «Фола». В первом матче неделей ранее «горняки» уступили 1:2.