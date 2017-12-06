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Олимпиада-2018 без сборной России

06 декабря 2017 07:40
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Новости России. Международный Олимпийский комитет вынес вердикт по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

Выступить в Пхёнчхане сборная сможет под нейтральным флагом, а в её состав войдут лишь те атлеты, которые не были уличены в употреблении допинга. МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи (подробнее здесь).

Также по итогам заседания в Лозанне членства в комитете лишился президент ОКР Александр Жуков.

Напомним, Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 26 февраля 2018 года.

# Зимняя Олимпиада – 2018

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