Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил

В первом из упомянутых квартетов на две путевки в плей-офф претендуют три соискателя – «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Базель». Английский и российский клубы сыграют друг с другом на Old Trafford. Хозяев вполне устроит ничья, а вот «армейцам» ее может не хватить, ведь параллельно «Базель» будет встречаться с безоговорочными аутсайдерами из «Бенфики».

В квартете B ожидается битва титанов – «Бавария» против ПСЖ. Впрочем, оба коллектива уже в весенней стадии (парижане первые, мюнхенцы вторые), так что турнирного значения игра не имеет.

В группе C немотивированная «Барселона» примет лиссабонский «Спортинг», который попытается заработать на Camp Nou очки и оставить за бортом плей-офф сам «Ювентус». Впрочем, все в руках туринцев: если они одолеют на выезде греческий «Олимпиакос», то место в одной восьмой финала от них никуда не денется.