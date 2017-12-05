Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил
Новости мира. Групповая стадия Лиги чемпионов готова порадовать поклонников этого турнира матчами последнего тура. 5 декабря окончательный вид приобретут таблицы групп A, B, C и D, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом из упомянутых квартетов на две путевки в плей-офф претендуют три соискателя – «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Базель». Английский и российский клубы сыграют друг с другом на Old Trafford. Хозяев вполне устроит ничья, а вот «армейцам» ее может не хватить, ведь параллельно «Базель» будет встречаться с безоговорочными аутсайдерами из «Бенфики».
В квартете B ожидается битва титанов – «Бавария» против ПСЖ. Впрочем, оба коллектива уже в весенней стадии (парижане первые, мюнхенцы вторые), так что турнирного значения игра не имеет.
В группе C немотивированная «Барселона» примет лиссабонский «Спортинг», который попытается заработать на Camp Nou очки и оставить за бортом плей-офф сам «Ювентус». Впрочем, все в руках туринцев: если они одолеют на выезде греческий «Олимпиакос», то место в одной восьмой финала от них никуда не денется.
Наконец, группа D привлекает прежде всего схваткой «Челси» и мадридского «Атлетико». Испанской команде, чтобы выйти в нокаут-раунд, необходимо обыгрывать лондонцев и уповать на сенсацию в Риме, где «Рома» встретится с «Карабахом». Откровенно говоря, «матрасникам» при таком раскладе может помочь только чудо.