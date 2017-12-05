Мы собрались духом и порвали их просто: на «Чижовка-Арене» стартовала «Золотая шайба»

Новости Беларуси. На столичной «Чижовка-Арене» стартовал городской этап соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 команд-победителей районных турниров ведут борьбу за две путевки в республиканский этап. Впервые финал для старшей группы пройдет параллельно XIV Рождественскому турниру. Сильнейшие определятся 12 декабря. Пока же команды разделены на две группы: после предварительного этапа участников ожидают стыковые матчи. По истечении двух соревновательных дней без поражений идут игроки «Грифонов», «Беркута», «Медведя» и «Атлетика».

Максим Яковлев, главный тренер хоккейной команды «Партизан»:

Дети, которые не попадают в профессиональную струю, остаются в «Золотой шайбе». Конечно, уровень игроков и проведения самих соревнований, конечно, вырос на порядок.

Игроки:

Турнир вызывает у меня очень положительные эмоции. «Золотая шайба» для меня исполнение мечты.