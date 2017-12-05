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Мы собрались духом и порвали их просто: на «Чижовка-Арене» стартовала «Золотая шайба»

05 декабря 2017 20:51
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Новости Беларуси. На столичной «Чижовка-Арене» стартовал городской этап соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 команд-победителей районных турниров ведут борьбу за две путевки в республиканский этап. Впервые финал для старшей группы пройдет параллельно XIV Рождественскому турниру.

Сильнейшие определятся 12 декабря.

Пока же команды разделены на две группы: после предварительного этапа участников ожидают стыковые матчи. По истечении двух соревновательных дней без поражений идут игроки «Грифонов», «Беркута», «Медведя» и «Атлетика».

Мы собрались духом и порвали их просто: на «Чижовка-Арене» стартовала «Золотая шайба»-1

Максим Яковлев, главный тренер хоккейной команды «Партизан»:
Дети, которые не попадают в профессиональную струю, остаются в «Золотой шайбе». Конечно, уровень игроков и проведения самих соревнований, конечно, вырос на порядок.

Мы собрались духом и порвали их просто: на «Чижовка-Арене» стартовала «Золотая шайба»-4

Игроки:
Турнир вызывает у меня очень положительные эмоции. «Золотая шайба» для меня исполнение мечты.

Мы собрались духом и порвали их просто: на «Чижовка-Арене» стартовала «Золотая шайба»-7

Я хотел попасть на «Золотую шайбу». Мне хотелось бы себя проявить, посмотреть, что я могу. Вчера было достаточно обидно, что мы проиграли. Но сегодня мы собрались духом и порвали их просто.

# Золотая шайба # Фотофакт # Максим Яковлев

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