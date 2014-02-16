Олимпиада-2014 в Сочи. Россия обыграла Словакию в серии буллитов – 1:0

Новости Олимпиады. Команда сборной России в заключительном матче группового олимпийского турнира с огромным трудом взяла вверх над аутсайдером группы А, командой Словакии - 1:0. Не уложившись в основное время и овертайм (0:0), исход поединка решила серия буллитов. Отличился Илья Ковальчук, победный бросок на счету Александра Радулова.

Андрей Марков, защитник сборной России (комментарий изданию «Советский спорт»):

Мы, конечно, настраивались побеждать в основное время. Но бывает, что соперник бросать не дает. Будем готовиться к следующему матчу...

Россияне не могут обыграть словацкую сборную в основное время на групповом этапе уже третью Олимпиаду подряд: в 2006 году в Турине было поражение со счетом 3:5, а четыре года назад в Ванкувере они уступили в серии буллитов (1:2).

Семен Варламов, голкипер сборной России (в интервью ИТАР-ТАСС):

Сегодня мы играли здорово, имели множество возможностей для того чтобы забить. Шайба не шла в ворота, и голкипер словаков действовал очень хорошо. В плане реализации моментов нам надо прибавлять, также как и еще надежнее играть в защите.

Теперь команде Зинэтулы Билялетдинова предстоит дополнительный матч за выход в 1/4 финала.

Первое место – и выход в четвертьфинал соответственно - в группе А заняла команда США, которой россияне накануне, 15 февраля, драматично уступили в серии буллитов – 2:3.

Напомним, мужской хоккейный турнир стартовал 12 февраля. Фаворитом является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев. Сейчас Канада занимает второе место в группе B.

К слову, команда Канады приедет на ЧМ-2014 по хоккею в Минск. Смотрите видео.