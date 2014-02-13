Олимпиада-2014. Плющенко снялся с соревнований. Прославленный фигурист покидает спорт

Новости Олимпиады. Российский фигурист Евгений Плющенко снялся с соревнований. Предполагалось, что сегодня, 13 февраля, он откатает короткую программу, а завтра – произвольную. Однако за несколько минут до соревнований появилась информация о том, что прославленный спортсмен повредил спину и вынужден отказался от продолжения борьбы.

По словам Плющенко, во время тренировки перед выступлением у него просел искусственный позвонок.

Алексей Мишин, тренер Евгения Плющенко (в эфире «России 1»):

То, что произошло, мы все видели. У меня есть одна просьба к людям, которые являются поклонниками Плющенко. Давайте отнесемся к этому не как к трагедии, а уважительно. Будем ценить Евгения за медали и за тот труд, за то добро, что он сделал на своем спортивном пути.

Евгений Плющенко, российский фигурсит:

Вчера я очень сильно упал на тренировке с тройного акселя и четверного тулупа, сегодня на утренней тренировке я не мог прыгать, но я говорил себе: я должен, я должен выступить. На разминке я сделал тройной риттбергер и тройной лутц, но потом неудачно приземлился с тройного акселя и почувствовал, как будто нож мне воткнули в спину и больше я не могу кататься. Думаю, это был сигнал свыше: «Евгений, хватит!»

Напомним, осенью прошлого года прославленный фигурист вернулся на лед после тяжелой травмы. Полностью стершийся межпозвоночный диск, защемление нерва и грыжа – диагноз, после которого в спорт обычно не возвращаются. Его триумфа на большом льду Олимпийских игр ждали и поклонники, и конкуренты.

Маттис Шепп руководитель московского бюро журнала «Шпигель» (в интервью российскому телеканалу, 08 ноября 2013):

Если он опять появится на Олимпиаде, это будет настоящее чудо. Я думаю, не важно, в какой стране люди живут – мы любим такие истории.

И он вышел, и доказал всем: списывать Плющенко еще рано. 12 операций, шарниры в позвоночнике, обезболивающие уколы перед выходом на лед не помеха тому, чтобы быть олимпийским чемпионом. В минувшее воскресенье Евгений стал чемпионом сочинских Олимпийских игр в командном турнире. Вместе с ним чемпионами стали: Юлия Липницкая (женское одиночное катание), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду).

После командного соревнования Евгений выразил уверенность в том, что возобновившееся боли в спине не помешают побороться за право называться трехкратным олимпийским чемпионом (Первое олимпийское золото Плющенко привез с Игр в Турине).

Вся Россия с замиранием сердца следила за тем, как выступает Евгений Плющенко на Олимпийских играх в Сочи. И многие верили в то, что этот человек с железной силой воли и стальным характером завоюет-таки «золото» и в одиночном катании...

Казалось бы, восемь часов назад никто и не мог подумать, что надежда России в одиночном мужском катании, сегодня не выйдет на лед. Восемь часов назад известный продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, в приложении Instagram оставила запись со словами поддержки.

Яна Рудковская в Instagram:

Женька, знаю как болит спина, знаю, что, наверное, сегодня будут самые трудные соревнования в твоей жизни! Мы все с тобой, и как бы сегодня ты не выступил, ты уже герой, что пошел до конца!!! Борись!!!

И буквально несколько минут назад Евгений Плющенко официально объявил о том, что завершает карьеру.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Я закончил карьеру. Возраст позволяет продолжать, но 12 операций – это слишком много.

Справка о Евгении Плющенко (РИА-Новости):

В 1997 году, в 14 лет выиграл юниорский чемпионат мира в Южной Корее, став самым молодым чемпионом за всю историю фигурного катания. На дебютном чемпионате Европы в Милане в 1998 году Плющенко завоевал серебряную медаль. Евгений Плющенко стал первым в истории фигуристом, показавшим комбинацию четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер (2002), первым среди мужчин выполнил вращение бильманн, каскад тройной аксель-ойлер – тройной флип (2001). Первым попробовал исполнить во время соревнований один из сложнейших четверных прыжков – лутц (2001). Первым прыгнул каскад 4-3-2, получивший название «каскад Плющенко». Впервые исполнил сложное вращение – «кольцо Плющенко» («бублик»). Завоевав золото в составе сборной России в командном турнире сочинской Олимпиады, Плющенко повторил рекорд шведа Йиллиса Графстрема, который с 1920 по 1932 год выиграл на Играх три золота и серебро.

Напомним, 13 февраля – 6-ой день соревнований, олимпийцы разыграют 6 комплектов медалей. Смотрите видео.