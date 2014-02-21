Олимпиада-2014. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова: Хочу все золото, что есть в фигурном катании

Новости Олимпиады. 17-летняя фигуристка Аделина Сотникова призналась, что после победы в Сочи у нее появилось желание побеждать на всех стартах. Еще вчера Аделина выиграла золото Олимпийских игр в одиночном катании (224.59 балла). Девушка стала первой фигуристкой, победившей на Олимпиаде в личных соревнованиях, за всю историю советского и российского спорта! Так уж сложилось: долгожданную победу России принесла спортсменка, от которой «золота» и не ждали. Сегодня во время пресс-конференции Аделина не может сдержать слез.



Аделина Сотникова, российская фигуристка:

Я олимпийская чемпионка, но впереди чемпионат мира, и я его очень хочу выиграть. Я двукратная серебряная чемпионка Европы, но хочу золотую медаль. Хочу все золото, что есть в фигурном катании.

Вундеркинд в фигурном катании. В 12 лет Сотникова выиграла Чемпионат России, повторив достижение своего тренера Елены Водорезовой-Буяновой. Как-то Аделина призналась, что все, без исключения, победы посвящает своей сестренке, ради которой она, по сути, и пришла в спорт. Фигуристка не раз говорила о том, что почти все заработанные ею средства уходят на оплату дорогостоящих операций сестры.

Аделина Сотникова:

То, что у моей сестры такие серьезные проблемы со здоровьем – это удерживает меня в спорте в переломные моменты. Я очень хочу помочь сестре и должна зарабатывать деньги. Маше уже сделали три операции. На это нужны были немалые средства. Очень помогла Татьяна Анатольевна Тарасова. Очень. Нашла спонсора, точнее, компанию, которая оплатила расходы… Нам повезло с родителями. Дружная семья, хотя собираемся все вместе только в выходные. У меня очень доверительные и близкие отношения с мамой. И я понимаю, как ей и папе нелегко.

Напомним, в программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. Одиночное катание среди мужчин и женщин состоит из короткой программы, включающей в себя 7 обязательных элементов, и произвольной программы. Правильно сбалансированная произвольная программа должна включать прыжки, вращения и шаги. Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами.