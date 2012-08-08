Олимпиада-2012. Во время выступления на Олимпиаде в Лондоне немецкого атлета придавило штангой

Новости Олимпиады. Чемпион Олимпийских игр в Пекине, немецкий штангист Маттиас Штайнер, во время олимпийского турнира в Лондоне, при попытке взять вес 196 кг не удержал штангу и уронил её себе на шею. К нему на помощь кинулись врачи и обслуживающий персонал, но атлет смог подняться и покинуть зал самостоятельно.

Франк Мантек, тренер немецкой сборной по тяжёлой атлетике:

Врачи не нашли ничего серьезного. В первые мгновения я подумал, что случилось непоправимое. Однако позвоночник не пострадал, и это самое главное.

По словам тренера, штангист до сих пор испытывает боли во всем теле. Минувшую ночь Штайнер провел в Олимпийской деревне, однако на утро вновь отправился в клинику, чтобы продолжить медицинское обследование.

Подобные инциденты хоть раз, да случаются в спортивной карьере любого тяжелоатлета.

Выступая на олимпиаде в Лондоне, египетская тяжелоатлетка Абир Абдельрахман в весе до 75 кг получила травму, поднимая 151-килограммовую штангу в своей последней попытке. Спортсменка ударилась головой об пол, с арены девушку унесли медики.

К сожалению, не все случаи имеют позитивный исход. Во время выступления на Олимпиаде в Пекине Янош Баранаи (Janos Baranyai), тяжелоатлет из Венгрии, уронил на себя штангу весом в 148 килограммов при попытке поднять спортивный снаряд. Штанга упала на спину спортсмена, ему вывихнуло руку, полгода спортсмен не занимался, сообщает ctv.by.