Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. «Бронзу» в гребле на байдарках завоевали Ирина Помелова, Надежда Попок, Марина Полторан и Ольга Худенко

Новости Олимпиады. Еще одна олимпийская медаль в копилке белорусской сборной. Бронзу завоевал женский экипаж байдарки-четверки в финальном заезде на 500 метров с результатом 1 минута 31,4 секунды;

Марина Полторан, Ирина Помелова, Надежда Попок и Ольга Худенко были в шаге от второго места. Они уступили всего 57 сотых немкам. Первое место завоевала Венгрия.

Ольга Худенко, представительница белорусской байдарки-четверки:

Какой был план на гонку? Мы хотели показать все, что мы можем, что мы не такие уж и слабенькие, и что пускай на следующих стартах нас все боятся! Что касается тактики, то не было в планах смотреть по сторонам, следить, как там движутся соперницы. Решили так: надо проехать, как можем. Самое главное — не проиграть самим себе, выложиться полностью, отдать все, что у нас есть, что наработали за этот год, чтобы потом на берегу не жалеть о том, что что-то не сделали.

Белорусская команда является одним из самых молодых составов, самой старшей спортсменке 24 года. Квартет белорусских байдарочниц не первый год показывает высокие результаты – в активе девушек золото чемпионата Европы-2011, а также призовые места на чемпионатах мира.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Высокий дистанционный ход. Никто с ними идти не может. Доминирование в мировой гребле уже в течение двух лет.

Разогнались девочки шикарно, но вот финишного спурта не получилось, потому что, может, где-то была недоработка. А так, я считаю, достойное выступление наших байдарочниц.

Спортсменки в один голос признаются, что при формировании экипажа сложнее всего было притереться характерами.

Ирина Помелова, Ольга Худенко, Надежда Попок и Марина Полторан, представительницы белорусской байдарки-четверки:

Четыре девушки, четыре разных характера. Тяжело нам было сначала уживаться вместе. Кто-то говорливый, кто-то молчаливый. А сейчас уже все нормально, стали одним целым. Приходится иногда уступать, иногда, напротив, проявить напористость, чтобы тебе уступили, выслушали. Все зависит от ситуации. Бывают разные слова, разные чувства. Но главное – что мы много разговариваем друг с другом, все обсуждаем и находим оптимальные решения. Бывает, общаемся мягко, бывает – очень жестко, особенно на воде. Но на берегу мы снова – одна маленькая семья: извинимся друг перед другом, обнимемся, поцелуемся. Работа есть работа, никаких обид.

Девушки поблагодарили за поддержку всех, кто помог настроиться на блестящий олимпийский результат: тренеров, коллег-спортсменов, родителей, близких и друзей. Марина Полторан подчеркнула также большую роль в успехе психолога Юлии Кугаевой, работавшей с экипажем до отъезда на Олимпиаду.

Марина Полторан, представительница белорусской байдарки-четверки:

Мы не обращали внимания на ветер, потому что заезд на заезд не приходился. Гребцы-академисты, которые гонялись до нас, советовали нам не мудрить в квалификации и полуфиналах, не подгадывать ту или иную дорожку, потому что погода менялась очень быстро. Поэтому мы ехали так, как могли, прочувствовали гонку, шли четвертыми-пятыми, но настраивались бороться до конца. Это для нас всех первая Олимпиада, психологически было тяжеловато, мы еще очень маленькие. Конкуренты в основном намного старше. Огромное спасибо нашему психологу Юлии Алексеевне Кугаевой, она нас здорово настроила. Она работает с нами с нынешнего года, но на Игры не поехала, осталась переживать за нас дома, но мы с ней по скайпу общались. Спасибо и всем остальным специалистам, причастным к нашему успеху – Елене Георгиевне Каллаур, Аркадию Павловичу Кириллову, нашему тренеру любимому Геннадию Николаевичу Галицкому, его семье, нашим родителям, друзьям, близким.

Ольга Худенко, представительница белорусской байдарки-четверки:

Мы очень долго к этому шли, стремились, старались, бились до конца. Если честно, мы не ожидали и не рассчитывали здесь на олимпийскую медаль. Я считаю, мы сделали невозможное, так как за всю историю белорусской гребли на байдарках и каноэ наши женщины еще не завоевывали медалей на Олимпиадах. Очень счастливы, очень рады. Благодарю своего первого тренера Михаила Азёмшу, своего нынешнего тренера Геннадия Галицкого за все, что они сделали для нас. Михаила Константиновича – за то, что он нас нашел, Геннадия Николаевича – за то, что раскрыл наш талант. Спасибо и всем тем, кто держал за нас дома кулачки, ехал, возможно, за нас мысленно дистанцию. Это нам действительно очень помогло.



В четверг, 9 августа, Ольга Худенко и Марина Полторан выступят в финале соревнований байдарок-двоек на дистанции 500 м.

Представительницы женской байдарки-четверки сделали свой «Олимпийский выбор». 50 миллионов рублей будут перечислены в Мозырскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ. В этом учебно-спортивном учреждении занимаются трое из четырех сегодняшних олимпийских медалисток.

Напомним, в рамках проекта «Олимпийский выбор» Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону и призеру Игр XXX Олимпиады в Лондоне право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место – 50 миллионов белорусских рублей, за второе место – 75 миллионов белорусских рублей, за первое место – 100 миллионов белорусских рублей.

В медальном зачете Беларусь сейчас на 16 месте. В активе олимпийской сборной Беларуси на Играх в Лондоне 9 медалей: три золота – стрелка Сергея Мартынова, толкательницы ядра Надежды Остапчук и теннисного дуэта Виктория Азаренко / Максим Мирный, два серебра пловчихи Александры Герасимени, а также четыре бронзы – Азаренко, двух тяжелоатлеток Марины Шкерманковой и Ирины Кулеши и экипажа байдарки-четверки.