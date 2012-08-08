Олимпиада-2012. 8 августа за медали поборются гребцы Александр Жуковский и Олег Юреня, женский экипаж байдарки-четверки

Новости Олимпиады. На международной спортивной арене белорусы 8 августа поборются за олимпийское золото. В 12 соревновательный день лондонской Олимпиады определятся обладатели наград в восьми видах спорта. В трех из них ждем выступления наших соотечественников.

Так, в решающих заездах Олимпиады-2012 примут участие гребцы Александр Жуковский и Олег Юреня, а также женский экипаж байдарки-четверки. В финалы состязаний белорусы попробуют пробиться в метании копья, беге на тысячу пятьсот метров и прыжках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБНОВЛЕНО

Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. «Бронзу» в гребле на байдарках завоевали Ирина Помелова, Надежда Попок, Марина Полторан и Ольга Худенко